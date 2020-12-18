أخبار اليمن : 254 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

254 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 254 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو خلال الـ24 ساعة الماضية. 254 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 254 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجاح، و9 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية والتحيتا وتحليق 21 طائرة تجسسية في اجواء الجاح والجبلية والتحيتا والفازة وشارع الخمسين وكيلو16. وأشار المصدر إلى رصد 45 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 403 صاروخ وقذيفة و180 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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