البحث عن مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل اليونانى إن عمليات البحث والإنقاذ جارية قبالة جزيرة ليسبوس، اليوم الجمعة، بعدما أبلغ مهاجرون وصلوا إلى الشاطئ عن فقدان ثلاثة أشخاص نتيجة سقوطهم من زورق مطاطى مكتظ.





وقال مسؤول فى خفر السواحل لـ"رويترز" إن 24 شخصا وصلوا إلى الجزيرة وتجرى عملية بحث بمساعدة سفن خفر السواحل وطائرة هليكوبتر، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وأضاف المسؤول "رصدنا المهاجرين عندما نزلوا من القارب فى جزيرة ليسبوس. وبحسب ما قالوا سقط ثلاثة أشخاص من الزورق أثناء عبورهم البحر للوصول إلى اليونان". وذكر مسؤول فى خفر السواحل اليونانى، مطلع الشهر الجارى، أن امرأتين فُقدتا بعد غرق زورق يحمل عشرات الأشخاص قبالة جزيرة ليسبوس، فيما يحاول المزيد من المهاجرين الفارين من الصراع وشظف العيش دخول أوروبا.

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