وفيات كورونا حول العالم تتخطى المليون و662 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أعدته وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا تسبب بوفاة 1,662,792 شخصا بالعالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة بالصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019.





وبحسب تعداد "فرانس برس" الذى أعدته استنادا لمصادر رسمية، فإنه حتى الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، أصيب أكثر من 74,890,910 أشخاص بالعالم بفيروس كورونا، تعافى منهم 47,866,800 شخص على الأقل حتى اليوم.

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