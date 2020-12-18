جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية تضمنت إضافة شركة "ديجى" لتصنيع الطائرات بدون الطيار الصينية، بزعم ارتباكها "انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع داخل الصين". وتضمن القائمة الاقتصادية السوداء أيضا 77 شركة جديدة بينها 59 كيانا صينيا. وأدرجت إدارة ترامب أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى الصين فى القائمة السوداء، مما يحد من وصول الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصينى. قال وزير التجارة ويلبر روس فى بيان يشرح قرار وضع شركة "إس إم آر ى" على ما يسمى بقائمة الكيانات التابعة للحكومة الأمريكية: "لن نسمح للتكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بالمساعدة فى بناء جيش لخصم عدوانى بشكل متزايد". ووضعت وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 60 شركة أخرى على القائمة لأشياء مثل الدعم المزعوم للجيش الصينى، ومساعدة الحكومة الصينية فى قمع المعارضة، بحسب قولها، والمشاركة فى سرقة الأسرار التجارية ومساعدة جهود بكين العدوانية للمطالبة بأراضى فى بحر الصين الجنوبى. ومن بين هؤلاء، شركة صناعة الطائرات بدون طيار الصينية DJI، التى تمت معاقبتها بزعم أنها تساعد الحكومة الصينية فى إجراء مراقبة على مواطنيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات أمريكية ضد 77 شركة معظمها فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.