فيروس كورونا يتفشى على متن سفينة حربية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، لم يتم الكشف عن العدد الدقيق للإصابات، على متن السفينة التى أبحرت من قاعدتها فى سان دييجو بكاليفورنيا فى أوائل ديسمبر. لكن تمت الإشارة فقط إلى أن غالبية المصابين، من قسم المحركات فى السفينة.

وقالت صحيفة San Diego Union-Tribune، إنه تم نقل مجموعة طبية من الساحل، إلى السفينة للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، وبعد ذلك عادت السفينة إلى قاعدتها.

ووفقا للبحرية الأمريكية، أصيب أكثر من 1.2 ألف بحار أمريكى بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى.

ومنذ بداية نوفمبر، ثبتت إصابة 7.700 عسكرى من البحرية الأمريكية، بفيروس كورونا، ويمثل هذا ما يقرب من 40% من إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البحرية الأمريكية منذ بداية الوباء.