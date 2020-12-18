السودان يتخذ إجراءً عاجلًا تحسبا لأضرار تشغيل سد النهضة

بدأت وزارة الري والموارد المائية في السودان تحديث أجهزة محطة الديم، تحسبا لأضرار محتملة جراء سد النهضة الإثيوبي.

أعلنت الوزارة السودانية تركيب جهاز اتوماتيكي لقراءة المنسوب كل ساعة ونقله آنيا، مقارنة مع المقياس التقليدي الذي كان يقرأ مرة يوميا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقامت الوزارة برصد الإيراد أسبوعيا، مؤكدة استمرار العمل لتزويد المحطة بأجهزة حديثة لرصد نوعية المياه.

وذكرت في بيان أنه يجري العمل حاليا لتأهيل منشآت المحطة لإيجاد بيئة تسمح للعاملين بالاستقرار وتكثيف قياسات كمية ونوعية للمياه الواصلة من سد النهضة إلى محطة "الديم" التى يتم فيها قياس إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية- الإثيوبية.

وتمثل محطة الديم على النيل الأزرق، محطة الإنذار الأولى بالفيضان والتنبؤ بإيراد فترة الانحسار ويعتمد عليها في تشغيل خزانات النيل الأزرق والمشروعات المقامة عليه.

وبحسب البيان، زادت أهمية المحطة في ظل تشغيل سد النهضة الذي يبعد عن "الديم" بحوالي 15 كلم.

وأوضح البيان أن تشغيل خزان الروصيرص استلزم تكثيف القياسات بمحطة الديم لرصد الإيراد وجودة المياه أثناء ملء خزان سد النهضة وعند تشغيله أو عند قيام اي سدود أخرى على النيل الأزرق.

وفي وقت سابق، أعلن كل من السودان وإثيوبيا توافقهما على استئناف مفاوضات سد النهضة في الفترة المقبلة، وذلك عقب اعتراض الخرطوم على طريقة التفاوض.