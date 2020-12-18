ماكرون لم يكن يريد الحريري.. خلاف فرنسي - أمريكي حول الحكومة اللبنانية

بينما تصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى طريق مسدود، تكشف تقارير إعلامية عن خلاف دولي حول اختيار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مسؤولين فرنسيين قولهم إن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يكن يرغب في تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة مجددا، بعد أن فشل في السابق في تنفيذ إصلاحات.

وقالت المصادر للوكالة "في ظل عدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة ذات مصداقية من المكلفين الآخرين، لم يعارض ماكرون ترشيح الحريري".

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكل حكومة جديدة بعد اعتذار مصطفى أديب في سبتمبر الماضي، عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف كارثة إنسانية بالعاصمة اللبنانية.

وكان من المقرر أن يزور ماكرون لبنان مجددا الأسبوع المقبل، لكن الرحلة تم تأجيلها بسبب إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، فإن واشنطن كانت غير راضية عن استراتيجية فرنسا للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.

ويتركز اعتراض الولايات المتحدة على خطة ماكرون على حزب الله، حيث ترى باريس أن الحزب الشيعي له دور سياسي مشروع.

وترى الوكالة أن ماكرون يسعى لإظهار بعض النجاح على صعيد السياسة الخارجية في المنطقة بعد أن خرج خالي الوفاض من مبادرات رفيعة المستوى بشأن ليبيا وإيران في السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر إنه خلال مأدبة عشاء في باريس الشهر الماضي مع 8 سفراء، بعضهم سفراء دول أوروبية، أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستفرض المزيد من العقوبات على سياسيين لبنانيين إذا كان حزب الله جزءا من الحكومة.

وأضاف 3 دبلوماسيين أنهم لا يتوقعون أن يغير الرئيس المنتخب جو بايدن السياسة الأمريكية بسرعة نظرا إلى طبيعة موقف الولايات المتحدة القائم على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي والأولويات الأخرى للإدارة الجديدة.

فيما يقول مسؤولون فرنسيون إن الإجراءات العقابية الأمريكية التي اتخذتها واشنطن تجاه بعض السياسيين اللبنانيين لم تفعل شيئا لتغيير الوضع على الأرض.

وخلال زيارة ماكرون إلى لبنان قبل شهرين، وعند تناول الغداء مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، طالب الرئيس الفرنسي بضمان التزام بري، بمهلة لتشكيل حكومة جديدة، مصرا على مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما.

وتوضح الوكالة أن الخلافات بين باريس وواشنطن أدت إلى تفاقم ما يمثل دائما تحديا صعبا لماكرون، وللمأزق تداعيات خطيرة على جميع الأطراف.