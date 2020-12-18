رابط دخول منصة منظرة التعليمية edugate.moe.gov.om للصفوف 1-4 سلطنة عمان

رابط دخول منصة منظرة سلطنة عمان نعرضه جراء أزمة وباء كورونا المستجد، أحيث طلقت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، منصة منظرة التعليمية edugate.moe.gov.om حرصا منها على صحة الطلاب والتقليل من تجمعهم و تجمهرهم في المدارس، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض في البلاد، حيث أن أعراض الفيروس لا تبدو كأعراض ظاهرة وواضحة على الأطفال، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية مسبقا، وهو ما يشكل خطورة كبيرة عليهم وعلى ذويهم والمجتمع ككل، وتأتي منصة منظرة على خلفية تفعيل نظام التعليم عن بعد للتلاميذ في الصفوف الابتدائية، انطلاقا من الصف الأول والثاني، إلى الصف الثالث والرابع أيضا، وقد أتاحت هذه منظرة التعليمية الفرصة لأولياء الأمور للتواصل مع المعلمين عن بعد، ومراقبة سير العملية التعليمية كما لو أنها على أرض الواقع، كما صُممت منصة منظرة بواجهة سهلة غير معقدة، تتناسب مع مقدرة الأطفال، وذلك لمساعدتهم على الدخول إليها للمشاركة في العملية التعليمية بنظام الأون لاين.

حرصت الوزارة مع القائمين على منصة منظرة والمبرمجين، أن يكون تصميم منظرة بسيطا ومباشرا، لتضمن عملية تسجيل دخول منظرة بطريقة سلسة ويسيرة على جميع الزائرين من أطفال وكبار، فكل المطلوب فعله هو الدخول إلى رابط المنصة المذكور أعلاه، ومن ثم كتابة الرقم المدني الخاص بالزائر (ولي الأمر أو الطالب)، ثم الدخول على تسجيل الدخول، والآن قد تم تسجيلك على منصة منظره التعليمية، وتستطيع بذلك التنقل بين جميع الأقسام والتخصصات، والانصراف إلى دروسك وحصصك والتحدث مع المعلمين.

تعمل منصة منظرة يوميا بلا توقف على مدار 24 ساعة.

تستطيع المعلمة تقديم الفروض المنزلية والتكاليف، وعلى الطالب وولي أمره التعاون على حلها، ورفعها بعد ذلك على المنصة لتقوم المعلمة المسؤولة بتصحيحها وتقييمها.

يوفر الموقع خدمة الحصة المتزامنة حيث تقدم المعلمة حصتها ببث مباشر مرة واحدة في الأسبوع، ويتوقع أن يتم إلغاء الحصص التزامنية للفئات العمرية الصغيرة.

لا تلزم المنصة الطالب وولي أمره بمواعيد محددة للدخول، فلهم مطلق الحرية للدخول وقتما يشاؤون للحصول على الدروس المسجلة، وحل الواجبات والفروض والأنشطة المختلفة.

مميزات منصة منظرةرابط منصة منظرة edugate.moe.gov.om

ولأن رؤية الوزارة تتمثل في كون الطالب هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وفيهم يتمحور مستقبل السلطنة، وعلى أكتافهم يرتسم الأمل، أقرت نظام التعليم عن بعد، لتضمن لهم إتمام سير العملية التعليمية بجانب المحافظة على صحتهم، وفي هذا التقرير سنقدم لكم رابط الدخول إلى المنصة: https://edugate.moe.gov.om/ للدخول الى منصة منظرة التعليمية سلطنة عمان للصفوف 1-4 بالتفصيل.