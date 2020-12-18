بدء سريان الحظر الشامل لمدة 24 ساعة

دوت الخليج :- بدأ في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس سريان حظر الجمعة الأسبوعي والذي سيستمر حتى العاشرة من مساء يوم غدٍ.
ويتبع حظر التجوال الشامل حظر جزئي يمتد من الساعة العاشرة من يوم غدٍ الجمعة وحتى السادسة من صباح يوم السبت.
وحددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، من الساعة 11:25 ولغاية الساعة 12:25 ظهرًا، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الأقدام.
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