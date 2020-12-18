في هذا الموعد.. بايدن يتلقى لقاح كورونا

يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما أعلنت الجمعة المتحدثة باسمه.
وقالت جين بساكي: "هذا الاثنين، يتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن و(زوجته) جيل بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر (في ولاية) ديلاوير".
وأضافت أن العملية ستُجرى "أمام العامة" بهدف إرسال رسالة بأن اللقاح "آمن"، وستتلقى بدورها نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس اللقاح الأسبوع التالي.
وأشارت إلى أن عائلة بايدن ستوجه الشكر أيضًا إلى العاملين في منشأة ديلاوير الطبية، حيث سيتلقون الحقن.
جاء الإعلان الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن أن نائب الرئيس مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلى المسؤولين الحكوميين رتبة الحصول على جرعتهما الأولى من لقاح يمكن أن يضع في نهاية المطاف نهاية لوباء فيروس كورونا المستعر.
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