موسكو : مفاوضات مع ألمانيا لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، إن المتخصصين الروس والألمان سيعقدون قريبا مفاوضات لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.





وناقش وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الألمانى جينس شبان، مسألة تنظيم الإنتاج المشترك للقاحات ضد فيروس كورونا فى أوروبا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال مصدر فى الوزارة الروسية: "تحدث ميخائيل موراشكو بالتفصيل، خلال الاتصال، عن فعالية اللقاحات الروسية، وأشار أيضا إلى وجود منصة خاصة على الإنترنت، تحتوى على جميع المعلومات حول الأفراد الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية المضادة لكوفيد".

بدوره، أعلن شبان عن الاستعداد للتعاون مع روسيا، فى موضوع جذب الشركات الألمانية للإنتاج المشترك للقاحات الروسية.

وكانت شركة AstraZeneca قد وافقت فى 11 ديسمبر، على اقتراح من مصممى اللقاح الروسى "Sputnik V" الجمع بين لقاحات الجانبين.