وناقش وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو، هاتفيا اليوم الجمعة، مع نظيره الألمانى جينس شبان، مسألة تنظيم الإنتاج المشترك للقاحات ضد فيروس كورونا فى أوروبا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وقال مصدر فى الوزارة الروسية: "تحدث ميخائيل موراشكو بالتفصيل، خلال الاتصال، عن فعالية اللقاحات الروسية، وأشار أيضا إلى وجود منصة خاصة على الإنترنت، تحتوى على جميع المعلومات حول الأفراد الذين تم تطعيمهم باللقاحات الروسية المضادة لكوفيد".
بدوره، أعلن شبان عن الاستعداد للتعاون مع روسيا، فى موضوع جذب الشركات الألمانية للإنتاج المشترك للقاحات الروسية.
وكانت شركة AstraZeneca قد وافقت فى 11 ديسمبر، على اقتراح من مصممى اللقاح الروسى "Sputnik V" الجمع بين لقاحات الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو : مفاوضات مع ألمانيا لبحث الإنتاج المشترك للقاحات الروسية ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.