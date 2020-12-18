عاجل .. الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت القناة جاء فى تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، أحمد على المقدشى وزيرا للدفاع، وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية. كما جاء ضمن التشكيل الحكومة اليمنية تعيين اللواء الركن إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية.

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