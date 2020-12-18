بعد قرار جمهورى بتسمية أعضائها .. التشكيل الكامل للحكومة اليمنية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، جاء فى نص القرار الجمهورى رقم "7" لسنة 2020م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها كالتالى: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وعلى مخرجات الحوار الوطنى الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م بشأن تكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة. وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر:

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالى: -

1. د. معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

2. د. احمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين. 3. الفريق الركن/ محمد على أحمد المقدشى وزيراً للدفاع.

4. معمر مطهر محمد الإريانى وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

5. د. واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى.

6. نايف صالح عبدالقادر البكرى وزيراً للشباب والرياضة.

7. سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية. 8. د. نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

9. سالم عبدالله عيسى السقطرى وزيراً للزراعة والرى والثروة السمكية.

10. عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن. 11. د. خالد أحمد أحمد الوصابى وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الفنى والتدريب المهنى.

12. اللواء الركن/ إبراهيم على أحمد حيدان وزيراً للداخلية. 13. أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان.

14. م. توفيق عبدالواحد على الشرجبى وزيراً للمياه والبيئة.

15. محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

16. د. عبدالسلام صالح حميد هادى وزيراً للنقل.

17. محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد. 18. د. عبدالناصر أحمد على الوالى وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

19. د. قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

20. حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبرى وزيراً للإدارة المحلية.

21. بدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل. 22. طارق سالم صالح العكبرى وزيراً للتربية والتعليم.

23. د. أنور محمد على كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.

24. د. محمد سعيد الزعورى وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

25. مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق. مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

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