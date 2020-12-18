أول رد من تركيا على احتجاز موظف بقنصليتها في اليونان بتهمة التجسس

أدانت تركيا اعتقال السلطات اليونانية أحد موظفي القنصلية التركية في جزيرة رودس، واتهامه بالتجسس.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن السلطات اليونانية انتهكت المعاهدات الدولية، عبر اعتقال المواطن اليوناني صباح الدين بايرام، الذي يعمل سكرتيرا في القنصلية، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وذكر البيان أن السلطات اليونانية تنتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والحق في الحرية والأمن المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك الخصوصية الشخصية والعائلية، خلال الإجراءات التي أدت لاعتقال الموظف اليوناني.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها ازاء طريقة تعاطي الاعلام اليوناني مع الموضوع، زاعمة أن التحقيق مدبر من قبل أوساط تسعى لتصعيد التوتر بين تركيا واليونان.

جاء ذلك بعد اعتقال السلطات اليونانية سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس بتهمة التجسس، فضلا عن احتجاز شخص آخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية.