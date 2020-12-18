نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني: الوضع في جنوب السودان مأساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، على الأوضاع الإنسانية القائمة في دولة جنوب السودان.

وقال راب عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الوضع في جنوب السودان يائس تمامًا، داعيًا رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، إلى الإطلاع على استنتاجات تقرير وكالة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وطالب راب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتطبيق اتفاق السلام لتجنب مآسي أخرى.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية الأليمة في جنوب السودان خلال الفترة الماضية، بفعل الأمطار الغزيرة والقتال بين الجماعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الاقتصادي ووباء كورونا.