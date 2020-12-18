وفاة طبيب أردني جديد بفيروس كورونا

دوت الخليج :- توفي ليلة الخميس الجمعة الطبيب عوض سليم محمود شحادة اثر اصابته بفيروس كورونا . ونعت نقابة الاطباء الطبيب شحادة الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب في البلاد .

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