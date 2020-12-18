رئيس الوزراء اليمنى : سنعمل على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، أن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، ستعمل وفق نهج مختلف وشامل لتطبيع الأوضاع فى المحافظات المحررة، والبناء على وحدة الصف الوطنى فى توحيد القرار العسكرى والأمنى بما يساعد على التسريع فى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثى المدعوم إيرانيا.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنة "سبأ"، أوضح عبدالملك أن الحكومة الجديدة لن تدعى أنها لديها حلولا سحرية لكنها بدعم ومشاركة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وإسناد الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على ثقة أنها ستكون عند مستوى التطلعات الشعبية المعقودة عليها.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة حتما ستؤدى إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثى واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضى اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمنى، والقضاء على التهديد الإيرانى لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية فى أهم ممر مائى فى العالم.

وأضاف رئيس الوزراء اليمنى "قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِى هذه المرحلة الصعبة وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، أن نضع خدمة المواطن فى أولى اولوياتنا وواجبنا فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية على تخفيفها وإزالتها وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية فى جميع الجوانب".