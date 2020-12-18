جدة - نرمين السيد - وأعلنت محطة "إى.بى.سى" التى تديرها الدولة، نبأ المكافأة التى تهدف للمساعدة فى القبض على زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، ثم نشرته لجنة الطوارئ الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع فى الإقليم، فى تغريدة.
ومن المعتقد أن زعماء الجبهة الشعبية يختبئون فى الجبال منذ سيطرة القوات الاتحادية على عاصمة الإقليم فى 28 نوفمبر، بحسب قناة "روسيا اليوم".
ويعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر قرابة مليون شخص من ديارهم بعد أن تحول نزاع استمر عامين بين حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى حرب فى أوائل نوفمبر.
وحذرت منظمات إغاثة من حدوث أزمة إنسانية فى تيجراى التى كان 600 ألف فيها يحصلون على مساعدات غذائية حتى قبل الحرب، فيما تضغط الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من أجل الوصول الآمن إلى معظم أنحاء تيجراى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا تخصص مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن زعماء تيجراى الفارين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.