إثيوبيا تخصص مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن زعماء تيجراى الفارين

جدة - نرمين السيد - وأعلنت محطة "إى.بى.سى" التى تديرها الدولة، نبأ المكافأة التى تهدف للمساعدة فى القبض على زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، ثم نشرته لجنة الطوارئ الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع فى الإقليم، فى تغريدة.

ومن المعتقد أن زعماء الجبهة الشعبية يختبئون فى الجبال منذ سيطرة القوات الاتحادية على عاصمة الإقليم فى 28 نوفمبر، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ويعتقد أن الآلاف قتلوا فيما فر قرابة مليون شخص من ديارهم بعد أن تحول نزاع استمر عامين بين حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى حرب فى أوائل نوفمبر.

وحذرت منظمات إغاثة من حدوث أزمة إنسانية فى تيجراى التى كان 600 ألف فيها يحصلون على مساعدات غذائية حتى قبل الحرب، فيما تضغط الأمم المتحدة ومنظمات أخرى من أجل الوصول الآمن إلى معظم أنحاء تيجراى.