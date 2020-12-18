جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة أجريت فى اليوم السابق 179.800 مسحة مقابل 185.320 قبل ذلك بيوم. وشهدت إيطاليا، التى كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض فى فبراير الماضى، تسجيل 67.894 حالة وفاة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وهى أكبر حصيلة فى أوروبا والخامسة عالميا. وبلغ إجمالى الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 17.992 إصابة و674 وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.