تركيا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة و246 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - كما سجلت تركيا خلال نفس الفترة 26.410 إصابات بالفيروس بما يشمل الحالات التى لم تظهر عليها أعراض، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكانت تركيا على مدى أربعة أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التى تظهر عليها الأعراض لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر بتسجيل كل الحالات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن تركيا سجلت مليونا و982.090 إصابة منذ ظهور الوباء فى مارس.