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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام الطالب 1442 الدخول للمدرسة الإلكترونية، وزارة التعليم بدولة الكويت أعلنت أنها قامت بإنشاء مدرسة الإلكترونية ونظام الطالب حتى يتمكن من استكمال المرحلة التعليمية في جميع المراحل الدراسية بعد انتشار الوباء داخل البلاد

حيث أكدت أن نظام التعليم في الوقت الحالي للمحافظة على صحة جميع الطلاب والطالبات والمعلمين وجميع العاملين في الوزارة ، وأوضحت طريقة التسجيل في نظام الطالب بالخطوات المطلوبة وكذلك كيفية تسجيل الدخول لأولياء الأمور إلى المدرسة الالكترونية بالتفصيل.

طريقة التسجيل في نظام الطالب

يمكنكم بكل سهولة التسجيل في نظام الطالب بجميع المراحل التعليمية في دولة الكويت لاستكمال المرحلة التعليمية بعد البدء بتطبيق نظام الدراسة عن بعد حيث تم انشاء جداول يومية واسبوعية لجميع الطلاب حتى يكونوا بعمل الواجبات ويمكنكم تسجيل الدخول إلى نظام الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي:

أولا يتم تسجيل الدخول الى الرابط الرسمي لنظام المدرسة الالكترونية بعد ذلك يتم الضغط على نظام الطالب واختيار كلمة المرور رقم الطالب بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول وسوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية يمكنك بعدها متابعة جميع الواجبات والدروس من خلال جدول الحصص اليومي والأسبوعي والاطلاع على جميع الأنشطة في الفصل الدراسي الخاص بالطالب فى جميع المراحل.

تسجيل الدخول للمدرسة الإلكترونية لولي الأمر

يمكنكم بكل سهولة تسجيل الدخول إلى المدرسة الالكترونية بعد أن قامت الوزارة بتسهيل امكانية تسجيل الدخول إلى هذه المنصة من خلال ولي الأمر متابعة أداء الطالب ومعرفة مواعيد الحضور متابعة الدروس والواجبات التي يقوم بأداء هذا الطالب من خلال اتباع الخطوات التالية وهى كالاتى: