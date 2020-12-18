طريقة تجديد اشتراك بي ان سبورت أون لاين 2021 رقم التواصل، تعتبر قناة بي ان سبورت من أهم القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم جميع المباريات الهامة والبرامج التي تهتم بمتابعتها الكثير من عشاق كرة القدم، وبالتالي يتم الكثير حول معرفة خطوات تجديد الاشتراك بعد أن قامت مجموعة قنوات بي أن سبورت بتحديد رقم محدد لأهل لإمكانية الاتصال به للاطلاع على كيفية الاشتراك في الباقات وتجديدها، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجديد باقة بي أن سبورت وخطوات التواصل معهم.

الاشتراك في قنوات بي أن سبورت

تقوم شركة قنوات بي أن سبورت الرياضية بتقديم العديد من الباقات المتنوعة والمختلفة والتي يتم بها الكبار والصغار وتقدم المحتوى الرياضي 6 عشاق الرياضة والترفيه بأسعار مناسبة للجميع، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور الجدول التالي باقات الاشتراك في قنوات بي أن سبورت للأطفال والكبار وباقات التوفيق مع باقات الإنترنت والباقات الكاملة بالمدة والسعر المحدد والأسعار كالآتي:

اسم الباقة مدة الاشتراك سعر الباقة باقة الأطفال مدة الاشتراك عام 399 ريال الباقة الرياضية مدة ستة أشهر مدة عام كامل 380 ريال 650 ريال الباقة الترفيهية مدة ستة أشهر مدة عام كامل 405 ريال 580 ريال باقة الإنترنت مدة عام كامل 450 ريال الباقة الكاملة مدة ستة أشهر مدة عام كامل 430 ريال 780 ريال

أرقام بي أن سبورت للتواصل

قامت قنوات بي أن سبورت بتحديد بعض الأرقام للاتصال عليها لمعرفة جميع العروض الباقات المممتعة خطوات الاشتراك والاتصال على الرقم الموحد.

رقم قنوات بي أن سبورت الذي يمكنكم الاتصال عليه للاشتراك والاطلاع على الباقات 009655 166 446 أو يمكنكم الاتصال على خدمة العملاء على قنوات بي ان سبورت 0 0 9 6 5 5 5 11 1439 بالاضافة إلى امكانية الاتصال على رقم الرقم الخاص تطبيق الواتساب لقنوات بي ان سبورت 009655 1664 46 ويمكنكم أيضا تجديد الاشتراك من خلال هذه الأرقام وطريقة ومعرفه طريقه التقديم على رقم الكارت أو الاستفسار.