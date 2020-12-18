كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجانا عن طريق الآي دي فقط لعام 2020

كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجانا يبحث الكثير من الأشخاص الذين يلعبون اللعبة الشهيرة لعبة ببجي موبايل وذات الجمهور الأكبر على الإطلاق من حيث انتشار اللعبة في جميع ومختلف أنحاء العالم حيث أصبحت اللعبة في المراكز الأولى في الفترة الأخيرة بسبب المحتوى الذي تقدمه اللعبة من حيث الأطوار ومود اللعب الذي تتميز بها عن باقي الألعاب المتنوعة والمختلفة ولذلك يبحثون عن شحن شدات ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي موبايل مجانا

ما هو نظام لعبة بيجي؟ يعتبر نظام اللعبة أنه قد يمكن ل 100 لاعب النزول على ساحة المعركة أو القتال داخل الخريطة ويطاردهم الزون الحارق، حتى يقل عدد اللاعبين في الخريطة ويعتبر الفريق الفائز هو الفريق الذي يصمد لأخر المباراة وأحيانًا يتكون الفريق من 1 ل 4 لاعب كحد أقصى وتعتمد أيضًا اللعبة نظام الرويال باس الذي يعطي مهام يومية وأسبوعية ويجب عليك تنفيذها لكي تكسب النقاط وتكسب جوائز مميزة ولكي تكسب العديد من الجوائز المختلفة والشيقة عليك أن تشترك في هذا الطور حيث يبلغ ثمن الترقية العادية 10 دولار ويبلغ ثمن الترقية ل vip أكثر من 15 دولار لذلك جئنا إليكم بأسهل طريقة للشحن شدات ببجي من UC وهي عملة يسهل من خلالها الاشتراك بالرويال باس وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية الاشتراك بالرويال باس.

تعتبر هذه عملة افتراضية موجودة داخل اللعبة لكي تستطيع التعامل بها و اقتنائها وشرائها من خلال اللعبة ويجب أن يتم الدفع بأي وسيلة متاحة إليك لكي تأخذ من هذه العملة ويبدأ سعر شراء هذه العملة من 1 دولار إلى 150 دولار وتستطيع شراء الكمية التي تحتاجها لترقية اشتراكك في الرويال باس إلى الترقية العادية 660 UC ب 10 دولار فقط وتستخدم هذه العملية أيضًا لشراء الصناديق المميزة التي تكون داخل اللعبة وكسب الكثير من الهدايا وجوائز المميزة منها.

يمكنك شحن شدات ببجي UC بالكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة للدفع بالطريقة الخاصة ببلدك من خلال الموقع الرسمي الأمن والمعتمد من خلال اللعبة حيث تمت تجربته بشكل شخصي وأنه بالفعل برنامج امن ومضمون جدًا وسريع في استلام الشدات أما عن طرق ربط الموقع فهناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتبعها لكي تربط الموقع تعرف على الطرق الآتية :

الدخول إلى موقع شدات UC التابع للعبة ببجي موبايل حيث يجب عليك تغيير حرفين من الموقع وهما PS والذي يدل على دولة فلسطين لذلك عليك حذفهم ثم عليك كتابة رمز دولتك المكون من حرفين باللغة الإنجليزية مكان PS. ويمكنك أيضًا تسجيل الدخول بحساب فيسبوك الخاص بك من خلال الخانة التي سوف تكون أمامك. يرجى معرفة أن الدخول بحساب الفيسبوك ليس من الضروري ولكن التسجيل في بيجي موبايل يمكن معرفة الاي دي الخاص بك بكل سهولة. ثم تكتب الاي دي المراد الشحن إليه في الخانة المطلوبة سوف يظهر الحساب الذي الذي أدخلت الاي دي الخاص به أمامك ثم عليك الضغط عليه للتأكيد. ثم بعد ذلك عليك اختيار الطريقة المناسبة للشحن والمتوفرة إليك. والآن عليك اختيار كمية الشدات UC التي تريد أن تشحنها ويجب عليك إضافة الكمية التي تريد شرائها ثم أضغط على الدفع وبعدها سوف يحول لك الكمية المراد شرائها.

لقد وضحنا لكم كيفيه شحن شدات في ببجي موبايل لعام 2020 في هذا المقال وطرق الشحن بالتفصيل ومعرفة ماهي لعبة جي موبايل وما نظامها.