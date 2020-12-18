تردد السعودية الرياضية الجديد على نايل سات وعرب سات 2021

تعد شبكة قنوات السعودية الرياضية واحدة من أقوي وأضخم الشبكات الخاصة ببث المحتوى الرياضي في مختلف الأنشطة الرياضية في الوطن العربي والشرق الأوسط كما تتميز ببث مباريات كرة القدم وبعض الرياضات الأخري بجودة عالية وبشكل مجاني بالإضافة إلي توافرها بأكثر من تردد على مختلف الأقمار الصناعية؛ حيث يمكن تنزيل باقة القنوات الرياضية على التلفاز مجانا دون مشكلة والتمتع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية المختلفة ومباريات كرة القدم سواء في المسابقات السعودية المحلية أو في المسابقات العالمية والأوروبية. وبدأ العديد من محبي الرياضة وخاصةً كرة القدم سواء داخل السعودية أو في الدول العربية في البحث عن تردد قنوات السعودية سبورت وذلك بعد التغييرات الملحوظة التي حدثت في ترددات العديد من القنوات الفضائية سواء الرياضية أو الفنية أو الإخبارية في الشرق الأوسط مع حلول العام الميلادي الجديد 2021.

برامج قنوات السعودية الرياضية

تتميز قنوات السعودية الرياضية بنقلها لفعاليات العديد من البطولات الرياضية المحلية بخلاف كرة القدم مثل : كرة السلة – سباق الخيل – سباق السيارات وغيرها من الرياضات الأخرى مما يجعلها من أهم القنوات الفضائية الرياضية في الوطن العربي. كما تقدم قنوات ksa sport محتوي رياضي متميز وشامل خاصةً بالنسبة لكرة القدم حيث تنقل فعاليات البطولات المحلية المختلفة مثل :

الدوري السعودي تحت مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان.

كأس الملك السعودي تحت مسمى كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

السوبر السعودي.

وبالإضافة إلي البطولات المحلية كانت السعودية الرياضية قد نقلت أيضا بعض البطولات الأوروبية حيث فازت القناة الموسم الماضي 19/20 بحقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا “كوبا ديل راي” عن منطقة الشرق الأوسط بدءًا من الدور 32 في البطولة كما نقلت أيضاً فعاليات كأس السوبر الإسباني موسم 19/20 والذي كان مقام في المملكة السعودية بمدينة الرياض.

وجذبت هذه المسابقات أنظار مشجعي كرة القدم بالأخص مشجعي ريال مدريد وبرشلونة أكبر ناديين في العالم، وأشادت حينها جميع الجماهير بالجودة العالية التي وفرتها شبكة السعودية الرياضية لبث هذه المباريات مجانا مع متعة التعليق حيث تضم الشبكة كوكبة من أبرز المعلقين في الساحة الكروية على مستوى الشرق الأوسط مثل:

فهد العتيبي عبد الله الحربي جعفر الصليح مشاري القرني سمير المعرفي عيسى الحربين

وتعرض قنوات ksa sport في الوقت الحالي مباريات الدوري السعودي وكأس الملك حيث تتميز باستعراض:

كافة الإحصائيات قبل وبعد المباريات. تحليل كامل لأداء الفرق واللاعبين والخطط الفنية والتكتيكية. الأمور المثيرة للجدل التي تحدث أثناء المباراة. تحليل قرارات الحكام، وقرارات تقنية الفيديو “VAR”. تصريحات المدربين واللاعبين بعد المباريات.

كما تضم السعودية الرياضية نخبة من الإعلاميين والمحللين وخبراء التحكيم المميزين مثل:

عبد الرحمن الحميدي

عبد الرحمن الزيد

عادل عصام الدين

تركي السهلي

بندر الراشد

بدر الصقري

جاسم الحربي

منيف الحربي

سالم الأحمدي

موسى المحياني

خميس الزهراني

عمر الغامدي

ولا تقتصر قنوات ksa sport على عرض مباريات كرة القدم فقط بل يمكن أيضا لمحبي الكرة السعودية متابعة أخبار فرقهم وأخبار اللاعبين أول بأول من خلال برنامج “الديوانية” الذي يضم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين والخبراء والنقاد الرياضيين حيث يتم في البرنامج مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالكرة السعودية والتعليق على تصريحات المدربين مثل تصريح مدرب فريق الرائد عن التحكيم والذي آثار جدلا واسعا على مستوى الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بعد هزيمة فريقه أمام نادي النصر وخروجه من كأس الملك.

تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sport على النايل سات

يمكن لمحبي الرياضة في السعودية والدول العربية أيضا تنزيل باقة قنوات السعودية سبورت والاستمتاع بمشاهدة كافة الأحداث الرياضية المختلفة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال “الرسيفير” على التردد الآتي :

تردد السعودية الرياضية ksa sport على عرب ساتتردد السعودية الرياضية ksa sport على ياه سات

وتتميز شبكة السعودية الرياضية بأنها تتيح أكثر من قناة في الباقة الخاصة بها من خلال تردد واحد حيث يكتفي المشاهد بكتابة تردد واحد فقط من الترددات الموضحة لتنزيل باقة القنوات كاملة وهي ksa sport 1HD، ksa sport 2HD ، ksa sport 3HD ، ksa sport 4hd وذلك بالإضافة لنفس القنوات ولكن ليست بجودة HD حيث توجد بعض أجهزة الاستقبال لا تعرض جودة الhd بصورة جيدة.