ترتيب جدول الدوري المصري 2021 والتصدر بعد مباريات اليوم

ترتيب جدول الدوري المصري 2021 حيث يُعد الدوري الممتاز المصري من الدوريات الأكثر شهرة في الوطن العربي وافريقيا، ويتابعه الملايين حسب الإحصاءات المعلنة مسبقاً.

وكانت قد أطلقت اللجنة الخماسية على الدوري المصري موسم 2020-2021 اسم دوري بريزنتيشن، بعد عقد الرعاية الضخم التى تم التعاقد به لرعاية الدوري المصري العام هذا الموسم.

البطولات الإفريقية

الفائز ببطولة الدوري المصري والحاصل على المركز الثاني يتأهل للعب فى دوري الأبطال الإفريقي، فيما يتأهل الثالث الى كأس الكونفدرالية الإفريقية وبعض المواسم قد يتأهل الفريق الحاصل على المركز الرابع أيضا.

أبطال الدوري

منذ 1984 وهو تاريخ بداية الدوري المصري، لم يفز بالبطولة سوى 7 فرق فقط، وهبط الجميع إلى دوري الدرجة الثانية ماعدا نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي، ومدرسة الهندسة نادي الزمالك ونعرض عليكم جدول لما حققته الأندية من بطولات.

يظن الكثيرون أن الهداف التاريخي للدوري المصري من النادي الأهلي وهذا كلام عار تمام عن الصحة، حيث يتصدر النجم حسن الشاذلي قائمة الهدافين برصيد 176 هدف، يليه حسام حسن 168، ثم مصطفى رياض من جيل الترسانة الذهبي برصيد 121 هدف، ويمكنكم متابعة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

أما باقي الألقاب فيفوز بها الأهلي حيث يمتلك أكبر فرق من النقاط بين البطل والمركز الثاني، وهو صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتابعة، ومانويل جوزيه حسام البدري هما أكثر المديرين احرازا للقب الدوري المصري، وحسام حين حينما كان يلعب للأهلي توج هدافا لمدة 11 موسما، والأهلي هو صاحب الفترة الأطول في تاريخ الكرة المصرية حيث أنه لم يخسر لمدة 3 سنوات حتى هزمه الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري 2007، وأصغر هدافي الدوري كان عماد متعب.

مباريات الدوري المصري

يشترك 18 فريقا هذا الموسم يتنافسون جميعا على لقب الدوري المصري، وكانت الفرق التي هبطت في موسم 2020 حرس الحدود وطنطا ونادي مصر، البنك الأهلي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب جدول الدوري المصري 2021

ونتابع في هذا المقال ترتيب الفرق بشكل دوري بعد انتهاء مباريات الأسبوع لذا نرجو أن تحفظوه على الصفحة الرئيسية أو على سطح المكتب، ويمكن عمل ذلك عن طريق المتصفح بالضغط على الاعدادات او الثلاث نقاط واختيار الإضافة الى الشاشة الرئيسية.

الأهلي 6 سيراميكا كليوباترا 6 أسوان 6 الزمالك 4

يتصدر جدول الدوري النادي الأهلي بفارق الأهداف مع سيراميكا كليوباترا وأسوان برصيد 6 أهداف، هذا مباشرة بعد مبارة الأهلي اليوم وفوزه على غزل المحلة بثلاث أهداف مقابل لاشئ، وبعد تعثر الزمالك أمام بيراميدز والتعادل فقد ابتعد الزمالك للمركز الرابع، ويتصدر قائمة الهدافين محمود كهرباء ومحمد شريف من الأهلي مع مصطفى محمد لاعب الزمالك.

موعد المباراة القادمة الأهلي مع Sonidep يوم 23-12-2020 الساعة الرابعة

مباراة الزمالك تم تأجيلها أيضا لإقامة مباراة الزمالك مع Gazelle فى دوري ابطال افريقيا يوم 23-12-2020