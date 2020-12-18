ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم عبر الأقمار المختلفة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم، هو ما سيكون محض اهتمام الكثير من مُحبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية ومتابعي النجم المصري الكبير محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي، وخلال الساعات القليلة المُقبلة سيزداد البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي، وستكون عمليات البحث تلك من جانب الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية التي تنقل مباريات البريميرليج بشكل حصري في الوطن العربي، لكن يوجد عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول اليوم على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

قبل أن بدأ بعرض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي، نُطلعكم عن تفاصيل المباراة حيث يحل الريدز ضيفاً ثقيلاً على كريستال بالاس في واحدة من المباريات التي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل ليفربول الإنجليزي مباراة كريستال بالاس وهو متواجد في المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما سيدخل فريق كريستال بالاس اللقاء متواجداً في المركز الثاني عشر برصيد ثمانية عشر نقطة، ويُعد ليفربول بعدد نقاطه موسعاً الفارق بينه وبين الفريق المُستضيف لمباراة اليوم.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

حددت اللجنة المُختصة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 19-12-2020 لتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء حسب توقيت الإمارات المتحدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم

بخلاف أن قناة بي ان سبورت 1 الرياضية ستنقل اللقاء بشكل حصري فهناك بعض القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي بشكل مجاني، وستكون القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي كالتالي:

قناة Varzish Sport HD – مجاناً على القمر Yahsat 52°E 11785 H 27500

قناة Futbol 2 Ukraine – شيرنج على القمر Eutelsat 9°E 12149 V 27500

قناة BT Sport 2 UK – شيرنج على القمر Astra 28°E 11344 H 27500

قناة Sport TV2 Portugal – شيرنج على القمر Hispasat 30°W 12246 H 27500

قناة Idman TV Azerbaijan – مجانا على القمرAzerSpace 46°E 11175 H 2750

قناة Canal+ Sport 2 HD – شيرنج على القمر HotBird 13°E 11488 H 27500

قنوات تذيع مباراة ليفربول اليوم على النايل سات، هو ما سنقوم برصده خلال الساعات القليلة القادمة بعدما يتم الكشف عنها، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد وما سيتم عرضه بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم على النايل سات.