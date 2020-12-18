البيت الأبيض: ترامب سيأخذ اللقاح "في الوقت المناسب"

قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان مورجينسترن، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح معتمد حديثا للوقاية من كوفيد-19، عندما يحين الوقت المناسب.

وقبل نحو 6 أيام، بدأت الولايات المتحدة توزيع اللقاح، الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، بعد المصادقة عليه وحصوله على الترخيص.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين، أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وأعلن ترامب، الجمعة، اعتماد لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا المستجد "بأغلبية ساحقة".

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تمت الموافقة على لقاح موديرنا بأغلبية ساحقة وسيبدأ توزيعه فورا".

وجاء إعلان ترامب رغم أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية لم تصدر أي إعلان عام عن قرارها بشأنه.