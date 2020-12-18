الاتحاد الأوروبى : تدخل تركيا فى ليبيا وسوريا لا يتسق مع المصالح الأمنية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن شرق المتوسط وتركيا أبرز التحديات خلال 2021، مشيرا إلى أن استمرار تركيا بالتنقيب شرق المتوسط خلق مناخا سلبيا للغاية.





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