وقالت بساكى إن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف سيحصلان على التطعيمات فى الأسبوع التالى، ويتطلب لقاح فايزر جرعتين على حدة عدة أسابيع للوصول إلى فعالية 95٪.
وأضافت بساكى إن بايدن وهاريس كانا يقومان بترتيب اللقاح بناء على توصية من الخبراء الطبيين، وقد يكون السبب هو أنه إذا عانى بايدن وهاريس من الآثار الجانبية المتوقعة، مثل الصداع أو الحمى، فلن يتعرض الاثنان لها فى نفس اليوم.
وقال بايدن فى حديث لـ CNN فى وقت سابق، إنه سيكون "سعيدًا" بتلقى لقاح ضد فيروس كورونا بمجرد أن قال الدكتور أنتونى فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى البلاد، إنه آمن، وأنه سيحصل على الحقنة فى مكان عام لإثبات ثقته فيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا الاثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.