بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد كورونا الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "CNN" الأمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن والسيدة الأولى القادمة جيل بايدن سيحصلان على الجرعة الأولى من لقاح فايزر يوم الاثنين فى ديلاوير، حسبما قالت المتحدثة باسم المرحلة الانتقالية جين بساكى للصحفيين.





وقالت بساكى إن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوغ إمهوف سيحصلان على التطعيمات فى الأسبوع التالى، ويتطلب لقاح فايزر جرعتين على حدة عدة أسابيع للوصول إلى فعالية 95٪.

وأضافت بساكى إن بايدن وهاريس كانا يقومان بترتيب اللقاح بناء على توصية من الخبراء الطبيين، وقد يكون السبب هو أنه إذا عانى بايدن وهاريس من الآثار الجانبية المتوقعة، مثل الصداع أو الحمى، فلن يتعرض الاثنان لها فى نفس اليوم.

وقال بايدن فى حديث لـ CNN فى وقت سابق، إنه سيكون "سعيدًا" بتلقى لقاح ضد فيروس كورونا بمجرد أن قال الدكتور أنتونى فوسى، كبير خبراء الأمراض المعدية فى البلاد، إنه آمن، وأنه سيحصل على الحقنة فى مكان عام لإثبات ثقته فيه.