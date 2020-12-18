بعد هجمة ضد أمريكا.. الأمم المتحدة تدعو دول العالم لحماية أمنها الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال فرحان فى مؤتمر صحفى ردا على الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق فى عدة بلدان: "نعتقد أنه من المهم لجميع البلدان الحفاظ على الأمن الإلكترونى".

وأضاف "من الواضح أننا نحاول إقناع جميع الدول بالعدول عن الهجمات الإلكترونية على أهداف فى دول أخرى".

ويأتى هذا التصريح عقب الهجوم الإلكترونى الذى تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.

وحسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو"، تعتقد السلطات الأمريكية أن الأهداف الرئيسية للهجوم الإلكترونى الأخير كانت الوكالات الحكومية.

ومن بين الضحايا وزارات الدفاع الأمريكية والمالية والأمن الداخلى والتجارة بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وكان من الممكن أن تتضرر وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للسلامة النووية.