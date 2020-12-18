نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي للغه العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللغة العربية هي أحد أسس التنوع الثقافي للبشرية في جميع أنحاء العالم ، ويتحدث بها أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم ، مما يجعلها واحدة من أكثر اللغات شيوعًا والأكثر استخدامًا في العالم. تم الاتفاق على الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من العام الماضي ، وبعد ذلك تمت الموافقة الرسمية ، بعد أن اقترحت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية عقد اجتماع الأمم المتحدة ، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم. 3190 في ديسمبر 1973 ، لإدراج اللغة العربية في اللغات الرسمية ولغات العمل. تعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات السامية على هذا الكوكب ، وهي الأكثر استخدامًا منذ انتشارها في جميع أنحاء العالم. يتم توزيع المتحدثين بها في جميع أنحاء العالم العربي بالإضافة إلى المناطق المجاورة وهي ذات أهمية كبيرة للمسلمين لأنها لغة القرآن. تم نشر العديد من الكتب والكتب المختلفة في مجموعة متنوعة من الكنائس المسيحية في العالم العربي. بمعنى التواصل العالمي ودعم وتعزيز التعددية اللغوية والثقافات في الأمم المتحدة ، اعتمدت الأمم المتحدة اللغة العربية ، واعتبر يوم 18 ديسمبر من كل عام يومًا رائعًا للاحتفالات وتم قبوله كلغة رسمية للأمم المتحدة. العمل بموجب قرار للأمم المتحدة في ديسمبر.

أهداف اليوم العالمي للغة العربية

التأكيد على قيمة المشاريع باللغة العربية.

التأكيد والإرشاد على أهمية اللغة العربية.

تحسين المكانة اللغوية المحلية والدولية.

الاشتراك في نقل اللغة العربية.

لغة الكبرياء العربية.

لفت الانتباه إلى البيئة وتاريخها إلى الثقافة العربية.

العقيدة الإسلامية آخذة في الانتشار لأن اللغة العربية هي لغة القرآن.

شجع المؤسسات اللغوية على إكمال المنشور.

تضمين أصول اللغة العربية في نفوس الأجيال.

تعلمنا شعار يوم اللغة العالمي 2020 وأبرزنا أهمية اللغة العربية في حياتنا وأهدافها التي تهدف الدول العربية إلى تنميتها ونشر مفاهيمها والتأكيد على أهميتها بين لغات الأمم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتة.