تسجيل برقية مساعدة عبر الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية

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الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، هو أحد أهم الهيئات والحلقات الواصلة بين خادم الحرمين الشريفين وبين جميع المواطنين، وتقدم هيئة الديوان الملكي جميع أنواع المساعدات إلي الأسر والأفراد الذين لديهم بعض الاحتياجات والمشاكل المختلفة التي يجب حلها، وتأتي مساعدات الديوان الملكي من خلال تواجد بعض الشروط الرئيسية والتي في أولها يجب أن يكون الراغب في الحصول علي المساعدة أن يكون مواطن سعودي أو مواطنة سعودية تستحق الحصول علي الدعم والمساندة، بالاضافة الي توافر جميع ما يثبت التي أحقية كل فرد في الحصول علي الدعم سواء كان هذا الدعم نقدي أو دعم اجتماعي من خلال حل بعض المشاكل مثل مشاكل الديون المالية أو السجن الشخصي بأحد السجون السعودية أو العلاج على نفقة الدولة، أو إسقاط قروض مالية، ويتم حل جميع المشاكل التي يتعرض لها كل فرد عبر الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية.أرقام الاتصال والمتابعة مع الديوان الملكي السعودي
أرقام الديوان الملكي التليفونية والتي من خلالها يستطيع أي مواطن متابعة طلب مساعدة شخصية تم تقديمه إلى بوابة الديوان الملكي للمساعدات الاجتماعية، ويمكن الاتصال تليفونياً من خلال الرقم الموحد للديوان الملكي التالي 8004000000 وذلك للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما يمكن الاتصال مباشرة بمسئولي الديوان الملكي السعودي للمساعدات الاجتماعية من خارج المملكة علي الرقم التالي 920030003.تسجيل برقية مساعدة عبر بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي
بإمكان جميع الأفراد الغارمين تسجيل برقية مساعدة مالية أو شخصية عبر بوابة تواصل الديوان الملكي، ويتم ذلك إلكترونياً من خلال بعض الخطوات المتتالية التي تتم كالاتي:
- يتم الولوج إلكترونياً علي موقع الديوان الملكي الإلكتروني وهو خدمات تواصل.
- تسجيل مستخدم جديد من خلال كلمة المستخدم وكلمة المرور.
- التوجه الي قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة تسجيل طلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي السعودي.
- ملي نموذج البرقية الإلكتروني من خلال تسجيل جميع البيانات الشخصية مثل الاسم ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وغيرها.
- تسجيل وتوضيح نوع المساعدة من الديوان الملكي موضحاً أسباب المشكلة، ثم الضغط علي إرسال الطلب.
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