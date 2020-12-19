إصابة 600 طبيب بكورونا منذ بدء الجائحة بالأردن

دوت الخليج :- كشف القائم بأعمال نقيب الأطباء، محمد رسول الطراونة، الجمعة، عن عدد الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، من بدء الجائحة.
وقال الطراونة، إن نحو 600 طبيب أصيبوا بكورونا، منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد، آذار الماضي.
وأضاف، أن غرف العناية الحثيثة، تشهد الآن، وجود 4 أطباء مصابين بالفيروس داخلها، وفقا لقناة المملكة.
وأوضح الطراونة، أن وقت مناوبات الأطباء، سيقل بعد رفد المستشفيات بكوادر إضافية.
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