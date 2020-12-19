الجيش الجزائرى ينتشل جثمانى ضابطين قتلا فى تحطم مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها "إنه بعد انتشال جثمان الملازم الأول نور الدين بوزايدة خلال اللحظات التى تلت الحادث تواصلت جهود فرق البحث وكللت عصر اليوم باستخراج جثمانى الشهيدين المقدم محمد الأمين الوافى والمقدم نور الدين خروسة، ليتم نقل جثمانيهما بعد ذلك إلى المستشفى المركزى للجيش فى منطقة عين النعجة لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية المعمول بها فى مثل هذه الحالات".

وأضاف البيان "أن قيادة القوات البحرية سخرت لعملية البحث حوامتى بحث وإنقاذ، وقاطرة أعالى البحار المنجد، والسفينة كاسحة الألغام 502، وثلاث سفن دورية، وزورقى بحث وإنقاذ، وأربعة زوارق نصف صلبة وغطاسين مختصين".