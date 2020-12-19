وفيات كورونا فى فرنسا تتجاوز 60 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى البلاد معدل الـ60 ألف حالة، إذ سجلت الوزارة 610 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 602.29 حالة.





وأشارت الوزارة، إلى أن 264 وفاة جديدة سجلت في المستشفيات مقارنة مع 258 أمس الخميس، كما تم تسجيل 346 وفاة على مدى 3 أيام فى دور المسنين، بحسب "رويترز". وسجلت فرنسا أيضا 15.674 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 18.254 إصابة أمس الخميس. وبلغ إجمالى الإصابات فى فرنسا بكورونا أكثر من مليونين و427 ألف إصابة بالفيروس.

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