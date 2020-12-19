الأولى بالشرق الأوسط.. الإمارات الـ 14 عالميا في مواجهة كورونا

احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14 عالميًا، في قائمة أفضل تعامل للدول مع أزمة كورونا، وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، أصدرته «براند فايننس» من بريطانيا، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على «تويتر»: «وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة، تصدره براند فايننس من بريطانيا، وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والـ14 عالميًا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد. كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا».

إلى ذلك، أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن صدارة الإمارات للتقرير العالمي تعتبر إنجازًا متميزًا، يعزز سجل الإنجازات التي حققتها في إدارة وحوكمة مرحلة «كوفيد-19»، وترسخ مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية، موجهًا تحية شكر لأبطال خط الدفاع الأول، الذين شكّلوا نماذج رائدة في العطاء الإنساني، من خلال دورهم وجهودهم في التصدي للجائحة.

وشهدت اليوم جميع مساجد ومصليات الامارات صلاة الاستسقاء التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا.

جاء ذلك تلبية لتوجيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإقامة صلاة الاستسقاء.

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

كما أدى الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت ..وذلك تيمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء اليوم في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانبه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.