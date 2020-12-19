ترامب يهاتف ماكرون بعد إصابته بكورونا ويتمنى له الشفاء العاجل

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال جود دريري نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب اتصل بماكرون للاطمئنان على صحته، وتمنى له الشفاء العاجل من إصابته بكورونا، والعودة السريعة إلى مهامه الكاملة.

وقدم الرئيس الأمريكي ترامب أطيب تمنياته، بعيد الميلاد للرئيس ماكرون، له ولعائلته وشعب فرنسا كله.

وفي كلمة مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا، أكد ماكرون أنه بصحة جيدة، لكنه يعاني من أعراض مثل الإرهاق والصداع والسعال الجاف.

واعترف ماكرون باجتماعه بعدد كبير من المسؤولين السياسيين والوزراء خلال الفترة الماضية، وكذلك أفراد عائلته، مؤكدا إبلاغ جميع المخالطين له بضرورة الدخول في العزل الصحي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق إصابة ماكرون بالفيروس، موضحة أنه يخضع للعزل لمدة 7 أيام ويواصل نشاطه الرئاسي عن بعد، لكنه يلغي زياراته الخارجية المقررة خلال الفترة المقبلة.