رابط منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وكيفية أداء الإختبارات وحل الواجبات

يستعلم الآلاف من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية هذه الأيام عن رابط منصة مدرستي، ونعرفكم في بداية المقالة بهذه المنصة التعليمية التي اشتهرت مؤخراً في المملكة فهي منصة تعليم عن بعد تًمكن الطلاب من استكمال دراستهم بعد قرار غلق المدارس الذي اتخذته وزارة التعليم السعودية في الفترة الأخيرة، وتتميز منصة مدرستي التعليمية بإستخدامها أبرز الوسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا مما جعل من عملية التعليم عملية سهلة وبسيطة وسهلت من التواصل بين المعلم والطالب، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط منصة مدرستي وطريقة التسجيل فيها بجانب طريقة حل الإختبارات والواجبات، فتابعونا.

رابط منصة مدرستي

بعد ازدياد عمليات البحث في الأيام الماضية عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي نوضح لكل أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور الطريقة الصحيحة والخطوات اللازمة للتسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال اتباع الآتي:

أولاً عليك بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستى .

. وثانياً اكتب كافة البيانات المطلوبة منك مثل اسم الطالب من خلال تطبيق توكلنا ورمز المرور.

والآن اضغط على تسجيل الدخول.

منصة مدرستي الواجبات

تميزت منصة مدرستي بالكثير من المميزات التكنولوجية التي جعلت منها منصة تعليمية متميزة سهل التعامل معها، وقد كان لهذا أثر طيب في نفوس الطلاب، وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون قدمنا مقال مميز وسنرد على أي استفسار لكم عبر التعليقات بالأسفل.