دوت الخليج :- قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، الجمعة، إن مسحات كورونا للمصلين في المساجد لن تكون إجبارية.
وأضاف : أنه تم "تخصيص عدد من الفرق لزيارة عدد من المساجد؛ لعمل فحص للمصلين قبل الدخول إلى المسجد من باب التحري عن وجود أي إصابات بين الذين يدخلون المساجد، فالمساجد يوجد بها تجمع كبير يوم الجمعة" ، وفق المملكة
وبين : "نحاول عمل فحوصات حتى نتبين الأشخاص المصابين، وننصحهم بالعزل المنزلي، ونجنبهم التوجه إلى المسجد من باب منع العدوى، وهي ليست إجبارية بل اختيارية، وهذه وسيلة وضعناها حتى نتأكد من صحة المواطنين" .
وبدأت وزارة الصحة، الجمعة، بأخذ مسحات أنفية بلعومية للمصلين؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مساجد الأردن، حسب كتاب صادر عن الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن : مسحات كورونا للمصلين في المساجد لن تكون إجبارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.