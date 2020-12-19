مقتل ضابط روسى فى قره باغ إثر انفجار عبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن ضابطا من مجموعة نزع الألغام التابعة للمركز الدولى لمكافحة الألغام، لقى حتفه بالقرب من مدينة شوشا فى قره باغ، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء نزع الألغام من أحد الطرقات فى منطقة مدينة شوشا، حصل انفجار لعبوة ناسفة". وأضافت أن الحادث "أسفر عن إصابة أحد العسكريين الروس بجروح بالغة، وأنه توفى خلال نقله إلى المستشفى رغم تقديم المساعدة الطبية العاجلة له".

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