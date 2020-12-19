خلال عيد الميلاد ورأس السنة .. إيطاليا تشدد إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، أن بلاده ستشدد القيود لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بداية من 21 ديسمبر إلى 6 يناير.





وقال كونتى، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة: "سيتم حظر التنقل بين المناطق من 21 ديسمبر - 6 يناير، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد". وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا نزولا من 683 أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17.992 من 18.236 حالة. وشهدت إيطاليا، التى كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض فى فبراير الماضى، تسجيل 67.894 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهى أكبر حصيلة فى أوروبا والخامسة عالميا، فى حين بلغ إجمالى الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.

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