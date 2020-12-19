الصحة العالمية : الدول المشاركة فى كوفاكس ستحصل على لقاح كورونا فى 2021

جدة - نرمين السيد - وجاء في بيان للمنظمة، اليوم الجمعة، أن التوريدات الأولى ستبدأ فى الربع الأول من عام 2021، تبعا لموافقة السلطات ومدى استعداد الدول لتلقى التوريدات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

يذكر أن آلية "كوفاكس" الدولية، التى تشمل 190 دولة، عقدت اتفاقات مع مختلف الشركات لتوريد ما يزيد على مليارى جرعة من اللقاحات، ومن بينها 170 مليون جرعة من لقاح شركة AstraZeneca البريطانية السويدية و500 مليون جرعة من لقاح شركة Johnson & Johnson الأمريكية.

وتهدف "كوفاكس" إلى "توفير مليارى جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة، التى ستحصل على موافقة السلطات والترخيص من منظمة الصحة العالمية مع نهاية عام 2021".

ومن المقرر توزيع اللقاحات على الدول "بشكل متناسب وفقا لعدد سكانها".