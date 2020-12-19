روسيا تعلن مقتل ضابط من قواتها في إقليم قره باغ

أعلنت السلطات الروسية، أمس الجمعة، أن ضابطًا من قواتها قُتل في انفجار لغم أرضي بإقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة "تاس" الرسمية إن ضابطا من مجموعة إزالة الألغام التابعة للمركز الدولي لمكافحة الألغام لقي حتفه بالقرب من مدينة شوشا في قره باغ.

وأشارت الوزارة إلى أنه "أثناء ازالة الألغام من أحد الطرقات في منطقة مدينة شوشا، حصل انفجار لعبوة ناسفة".

وتعدّ هذه أول وفاة يعلن عنها رسميًا لعضو في قوة حفظ السلام الروسية التي جرى نشرها منذ نوفمبر، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وضع حدًا لستة أسابيع من المعارك بين باكو ويريفان.

ومطلع نوفمبر، أسقطت أذربيجان عن طريق الخطأ مروحية روسية قرب حدودها مع أرمينيا، مما أدى إلى مقتل عسكريين روسيين.

وانفصل الإقليم وهو منطقة ذات أغلبية أرمنية في أذربيجان، عن باكو خلال حرب في أوائل تسعينات القرن الماضي خلفت حوالى 30 ألف قتيل.