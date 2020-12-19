أسعار البنزين الجديدة في 2021 وموعد تغيير سعر لتر بنزين 91 و95

أسعار البنزين الجديدة في 2021، السؤال الذي تم تداوله كثيرا خلال الأيام الماضية ونحن علي اقتراب من بدء العام الميلادي الجديد، حيث اصبح سعر البنزين من الأمور الهامة والعاجلة التي يبحث عنها المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي نظرا إلي ارتباطها الوثيق بكل أمور الحياة سواء كنت تذهب إلي عملك وتركب مواصلات عامة أو خاصة أو كنت صاحب سيارة أو كنت صاحب شركة فيتدخل سعر لتر البنزين في كل هذه الأمور واكثر، لذا نوضح لكم الأليات التي تتسبب في انخفاض أو ارتفاع أسعار البنزين عبر موقعكم ثقفني كم نحدد لكم الموعد الجديد التي يتم فيه تغيير أسعار البنزين في 2021م.

تلجا الكثير من الدول إلي رفع أسعار الوقود من بنزين 91 وبنزين 95 والد يزل وغيره من المحروقات من اجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لتخفيض فاتورة الدعم، برغم ذلك تعد المملكة العربية السعودية هي الدولة الأرخص في أسعار مواد الطاقة علي مستوي الوطن العربي، نظرا لعمور عديدها منها أنها دولة مصدرة للبترول، والتي أعلنة مؤخرا عن تخفيض أسعار البنزين للشهر الأخير في عام 2020م، لذا تظل أسعار البنزين الجديدة في 2021 كالاتي (بنزين 95 بسعر 1.55 ريال سعودي، بنزين 91 بسعر 1.42 ريال ) وذلك حتي نهاية يوم العاشر من شهر يناير 2021 فقط.

حددت الحكومة السعودية موعد الإعلان عن سعر البنزين في 2021 والمقرر أن يتم أعلانه من قبل شركة ارامكوا السعودية يوم الحادي عشر من شهر يناير 2021 وذلك بعد المراجعة الشهرية لأسعار مواد الطاقة وذلك بدلا من مراجعتها كل اربعه اشهر، لذا ينتظر الملايين في مطلع العام الميلادي الجديد سعر البنزين 91 بالأخص نظرا لأنة المستخدم بكثرة في معظم السيارات بالمملكة العربية السعودية الذي ظل هو النوع الوحيد علي مدار التاريخ في الملكة حتي مطلع عام 2006 والذي كان بداية ظهور بنزين 95 والمستخدم لليسارات ذات المستوي الأعلى بالمملكة.