عرض التقسيط بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

عرض التقسيط بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب هو أحد العروض التمويلية التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل للأفراد من السعوديين والمقيمين بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والمتقاعدين أيضاً،كما تتيح الشركة للعملاء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العسكري فرصة الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل أو ضامن وذلك بالتقسيط حتى 24 شهر ومبالغ مالية تبدأ من 4000 ريال سعودي حتى 30 ألف ريال سعودي.

عرض التقسيط بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل

تقدم شركة تسهيل للتمويل عرض تمويل شخصي بالمرابحة دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل أو وجود كفيل أو ضامن وبالتقسيط حتى 24 شهر للسعوديين والمقيمين ايضاََ حيث صممت الشركة هذا العرض ليلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء وذلك من خلال أقساط شهرية مناسبة وشروط ميسرة بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ إجراءات طلب المنتج،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهرى للعميل.

عرض تمويلي مصمم طبق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل فوري تصل قيمته إلى ضعف الراتب الشهري للعميل. لا يحتاج هذا التمويل إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة تصل إلى 24 شهر. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بسرعة تنفيذ إجراءات طلب التمويل.

إذا كان عمر المتقدم من 21 سنة إلى 25 سنة ومن العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.

إذا كان عمر المتقدم من 25 سنة إلى 60 سنة ومن العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل يعمل لدي جهة معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل.

فترة الخدمة في العمل لاتقل عن 3 أشهر وذلك للمتقدم السعودي.

للمتقدم المقيم يجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

إذا كان المتقدم لطلب المنتج من المتقاعدين فيشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة ولا يقل الدخل الشهري له عن 5000 ريال سعودي كما يشترط أن يكون المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

للمتقدم الذي يعمل في القطاع العسكري يجب أن يتراوح عمره من 25 سنة إلى 50 سنة وذلك حسب الرتب كما يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي ولا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.

شروط الحصول على تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتبرابط التقديم على العرض والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بالمرابحة بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل شركة تسهيل وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم،ومن خلال ثقفنى سوف نتعرف على الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل من شركة تسهيل للتمويل.