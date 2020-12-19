إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا حتى 6 يناير المقبل

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، فرض حجرً صحيً كاملً على جميع أراضيها وذلك حتى 6 يناير المقبل، بسبب الارتفاع غير المسبوق في إصابات فيروس كورونا اليومية.
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا نزولا من 683 أول أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.
وشهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 67894 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.
وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.
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