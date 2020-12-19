المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442..احصل الآن علي الدعم النقدي

المساعدات المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي تقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي تحدد لها موعد موحد للصرف مثل المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية مثل حساب المواطن وغيره من المساعدات الكثيرة النقدية والتي تساهم في رفع مستوي الأسرة السعودية التي ضاقت بها الحال نتيجة إنتشار فيروس كورونا وارتفاع الأسعار، لذا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني الآلية الجديدة التي من خلالها يمكنك التعرف علي صرف المساعدات المقطوعة.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (وزارة العمل) بعض الشروط والضوابط لكي يتمكن المواطن الحصول على المساعدات المقطوعة والتي من أهمها أن يكون المتقدم للإستفادة من تلك المساعدات مواطن أو مواطنة لا يحمل جنسية غير السعودية، كما يجب أن يكون سن المستفدين من المساعدات المقطوعة لا يقل عن 35 عام، بالإضافة أن يكون المواطن أو المواطنة متواجد بالمملكة إقامة دائمة وإذا غادر المملكة يجب أن تتجاوز مدة غيابه عن السعودية أكثر من 3 أشهر، كما يجب أن لا يكون يمتلك سجل تجاري.

يتمكن المواطن أو المواطنة من خلال رابط المساعدات المقطوعة الجديدة التعرف إلكترونياً على قيمة الدعم عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة والتى جاءت كالآتي: