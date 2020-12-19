طرق الاستثمار في مصر 2021 بأفضل الوسائل تعرف على التفاصيل

طرق الاستثمار في مصر 2021 , يبحث العديد من الأشخاص حول كيفية الاستثمار في مصر، فهناك العديد ممن يمتلكون أموال ولكنهم يكونوا في حيرة شديدة، نظراً لأنهم لا يمتلكون أي فكرة عن استثمار الأموال في مصر، لأن البعض يرى أن قيمة المال تقل مع مرور الزمن عند إدخارها، ولهذا يفضلون استثمارها.

طرق الاستثمار في مصر 2021

هناك العديد من الطرق المختلفة التي ينصح بإتباعها لاستثمار الأموال بشكل صحيح، وإليكم مجموعة من الأفكار وهي كالتالي:

الاستثمار في العقارات

يعتبر الاستثمار في العقارات من أكثر أنواع الاسثمارات التي يتم الاعتماد عليها، فهي ل تكون بحاجة إلى دفع أموال كثيرة مثلما يتوقع العديد.

فكل ما عليك فعله هو شراء أسهم في العقارات بالبلغ المتاح، وعند اتخاذ قرار البيع، سوف تحصل على نسبة ربح مرضية جيداً، بالإضافة إلى المبلغ الذي تم دفعه.

الاستثمار في البنوك

كأن يقوم الفرد بشراء شهادات استثمار تتمتع بقيمة متغيرة، وتختلف فترة شهادات الاستثمار، فهناك استثمار يصل مدته إلى 3 سنوات، وهناك استثمار يصل مدته إلى 5 سنوات.

وبعد انتهاء مدة الشهادة التي اشترك فيها الفرد، يأخذ المبلغ المدفوع عند شراء الشهادة مع نسبة من أرباح الشهادة.

شراء الذهب

يعتبر شراء الذهب وادخاره من أفضل أنواع الاستثمار على الإطلاق، فهو المعروف والمتداول بين العديد من الأشخاص، فهو يتصدر كل أنواع الاستثمارات المتاحة، حيث يقوم الفرد بالإقبال على شراء مجموعة من جرامات الذهب من مختلف الأعيرة، ومنها عيار الذهب 21 وعيار 18 وعيار 24 كالسلاسل والخواتم وغيره من الأنواع.