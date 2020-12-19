بعد فايزر.. ضوء أخضر أميركي للقاح موديرنا ضد كورونا

أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضدّ فيروس كورونا، وفق على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.
وبذلك، يُصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر-بايونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الاثنين في البلاد.
وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنّه "مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة".
وجاء في تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عاما من العمر.
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