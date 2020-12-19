أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، في إطار برنامج لدعمها.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق في بيان له نقلته وكالة "رويترز" إن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في الشهر الماضي إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.
وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد المراجعة الأولى لاتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة مساعدات جديدة لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.